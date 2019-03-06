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براءة 33 متهما فى أحداث الشغب بقرية كفر سالم النحال بالغربية

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:19 م
براءة 33 متهما فى أحداث الشغب بقرية كفر سالم النحال بالغربية محكمة
الغربية – مصطفى عادل
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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين أيمن الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسى وأمانة سر المحمدى الباجورى، ببراءة 33 متهما فى أحداث الشغب والعنف التى شهدها قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة، عام 2016 بين عائلتين، استخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فى القضية رقم 13128 جنح مركز السنطة لسنة 2016.

ترجع الواقعة لعام 2016 بتلقى مركز شرطة السنطة بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية كفر سالم النحال، قام فيها أحد طرفى المشاجرة بقتل شخص وإصابة 4 آخرين من الطرف الثانى.

وأثناء تشييع الجنازة أشعل أهل المجنى عليه النيران بمنزل عائلة المتهم، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط 33 متهما، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، التى تداولت القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.


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