انهيار منزل خالى من السكان بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

انهار منزل بشارع أبوعبدة المتفرع من شارع الجلاء بحى غرب المنصورة خالى من السكان.

وعلى الفور انتقل أحمد عبدالسميع، رئيس الحى، يرافقه عدد من المسئولين بالحى إلى موقع المنزل المنهار والمكون من دور أرضي ودور علوى وقال إن المنزل انهار بالكامل دون وقوع أى إصابات وهو خالى من السكان، وأضاف انه تم عمل كوردون أمنى حول العقار وتم فصل عنه جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز.

ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العقارات المجاورة ومعاينة العقارات التي قد تتضرر من العقار المنهار وطالب شاروبيم رئيس الحي بضرورة مراجعة العقارات المهددة بالانهيار في نطاق الحي واتخاذ الإجراءات المناسبه لحماية سكانها وسكان العقارات المجاورة .