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الأربعاء، 06 مارس 2019 02:17 ص
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اليوم.. قطع المياه عن مركز شربين وقرى فى طلخا وبلقاس لأعمال الصيانة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مركز شربين وقرى فى طلخا وبلقاس لأعمال الصيانة انقطاع المياه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، عمل الصيانة اللازمة لمرفق مياه شربين اليوم الأربعاء، وتقرر قطع المياه عن مركز ومدينة شربين و9 قرى بمركز ومدينة طلخا هى الطويلة وكفر الطويلة وبساط وديسط وبطرة وميت عنتر وشرنقاش وكفر بساط وكتامة.

وستقطع المياه عن عدد من قرى مركز ومدينة بلقاس وهى القرى التابعة لوحدتى الزهراء وبسنديلة بالكامل وبعض قرى للوحدة المحلية بالجزائر، وهى السبخاوية وأبوطه وأبو نور الدين، وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر .

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بتوفير المياه اللازمة للمواطنين فى المراكز والقرى، التى ستتضرر من أعمال صيانة مرفق مياه شربين وكذلك قيام رؤساء مركز ومدينة شربين وطلخا وبلقاس والوحدات المحلية للقرى للتنبيه على المواطنين لتخزين احتياجاتهم من المياه وخاصة المستشفيات والمدارس والمراكز الطبية والمخابز.


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