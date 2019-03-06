اليوم السابع يكشف مراحل تجنيد الإخوان من المراحل الدراسية

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "احذروا.. تجنيد الإخوان يبدأ من المراحل الدراسية الأولى".. وفيه: خبراء الطب النفسى: الجماعة تختار الطلاب الانطوائيين التابعين وعلى أولياء الأمور الانتباه لسلوكيات أطفالهم، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الحادية عشر من النسخة الورقية.

وتقرأ أيضا، ليلة الاحتفال بنجاح " bt100 "على الفضائيات.. القنوات الفضائية تعرض تقارير مطولة عن الاحتفالية الأضخم وتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية.. «اتصالات مصر »: التكريم دليل الريادة.. و «فودافون »: الجائزة تمثل قيمة مهمة.. و «الجيوشى للصلب »: التكريم بمثابة جنى ثمار المجهود، والتفاصيل فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

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