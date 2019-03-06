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اليوم السابع يكشف مراحل تجنيد الإخوان من المراحل الدراسية

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:31 م
اليوم السابع يكشف مراحل تجنيد الإخوان من المراحل الدراسية عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "احذروا.. تجنيد الإخوان يبدأ من المراحل الدراسية الأولى".. وفيه: خبراء الطب النفسى: الجماعة تختار الطلاب الانطوائيين التابعين وعلى أولياء الأمور الانتباه لسلوكيات أطفالهم، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الحادية عشر من النسخة الورقية.

 

وتقرأ أيضا، ليلة الاحتفال بنجاح " bt100 "على الفضائيات.. القنوات الفضائية تعرض تقارير مطولة عن الاحتفالية الأضخم وتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية.. «اتصالات مصر »: التكريم دليل الريادة.. و «فودافون »: الجائزة تمثل قيمة مهمة.. و «الجيوشى للصلب »: التكريم بمثابة جنى ثمار المجهود، والتفاصيل فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

 

ـ إعلان الحرب على متعاطى المخدرات فى المصالح الحكومية

ـ «اليوم السابع » تنافس على 4 فروع بالدورة 18 لجائزة الصحافة العربية فى دبى

ـ وزير الخارجية: فلسطين قضية العرب الرئيسية

ـ فحص إقرارات الذمة المالية ل 900 ألف موظف بالدولة

ـ فنانون يرفعون شعار مسلسل واحد لا يكفى فى رمضان

ـ 22% من طلاب الابتدائى مصابون بالأنيميا و 7% بالتقزم

ـ حلمى طولان: كهربا لازم يتعاقب.. ورمضان صبحى "محلك سر"

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عدد اليوم السابع
 

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