المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة هتك عرض طفلة بمدينة نصر

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ج.أ" عاطل، قام بتحسس أجزاء مختلفة من جسد طفلة فى العقد الأول من العمر، بالقوة دون رضاها مستغلا صغر سنها داخل أحد مداخل العقارات، مستغلا جيرته لأسرتها، واتضح من أمر الإحالة أيضا أن المجنى عليها حاولت منعه ومقاومته، إلا أن صغر سنها وفارق سنه عنها، حال دون ذلك، حيث جاء فى أقوال المتهم أنه قام بالوقوف أمامها لمنعها من الانصراف والمغادرة قبل أن ينهى فعلته الشيطانية.

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم مدينة نصر، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل أحد العقارات، على الفور توجهت القوة الأمنية لمكان صوت الاستغاثة لاستبيان الأمر، فاتضح للقوة الأمنية وجود المتهم برفقة الطفلة المجنى عليها، وحال رؤيته للقوة الأمنية ظهرت عليه حالة من الارتباك، وادعى أنه أحد أقاربها ويحاول توصيلها لمنزلها، إلا أن الضحية نفت ذلك وأكدت أنه قام بتحسيها وأنه لا يمت لها بصلة.

على الفور تم ضبط المتهم، واستدعاء والد الطفلة المجنى عليها، واتهمه بهتك عرض ابنته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وإحالته عقب انتهاء التحقيقات لمحكمة الحنايات، والتى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.