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المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء خطفوا مواطنين وقتلوا أحدهما ببولاق الدكرور

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:49 م
المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء خطفوا مواطنين وقتلوا أحدهما ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بخطف مواطنين وقتل أحدهما ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات. 
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف هبة، محمود وهبة، عبد السلام وهبة"، تهمة القبض على المجنى عليهما "سعيد كمال، محمد أحمد" محتجزين إياهما بمسكن المتهم الأول بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد اقترن ذلك بتعذيب الأول تعذيبات بدنية حيث قاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب عمدا مع سبق الإصرار، ولَم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى التعذيب، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
 

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