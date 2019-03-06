المحكمة التاديبية تعاقب أطباء وممرضين بخصم رواتبهم بسبب الإهمال

كتب - أحمد عبدالهادى

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 37 ممرضة، و3 أطباء بوحدة الكلى الصناعية بفريق مكافحة العدوى، ومدير مستشفى، ومدير إدارة المستشفيات بالشرقية، بخصم أجر شهرين من راتب كلا منهم.

وغرمت المحكمة وكيلة التمريض، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، وذلك لإهمالهم فى عدم الالتزام بتطبيق أساليب مكافحة العدوى، والإهمال فى تطبيق أساليب النظافة، كما لم يقوموا بالفصل بين المرضى ومراجعة تحاليلهم، وقضت بانقضاء الدعوى التأديبية لرئيس وحدة الكلى الصناعية بوفاته .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.