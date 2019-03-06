الغرف التجارية تطالب باتخاذ إجراءات لحماية مربي الدواجن من فيروس "H5N2"

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حذرت الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية من ظهور "عترة" جديدة لإنفلونزا الطيور H5N2 ، مطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات متوازية على مستوى الجمهورية لحماية مزارع الدواجن وصغار المربين.

وطالبت الشعبة - في بيان اليوم الأربعاء بالتحرك السريع نحو التقصي النشط على مستوى الجمهورية من خلال مديريات الطب البيطرى، وشددت علي ضرورة أخذ عينات بصفة مستمرة من مزارع الدواجن سواء كانت مصابة أم غير مصابة قبل البيع، بالإضافة إلى ضرورة توفير اللقاحات الخاصة بإنفلونزا الطيور لتحجيم المرض من خلال الجهات الرسمية، والإعلان عن ذلك بكل وسائل الإعلام.

وحثت الشعبة على عقد ندوات لتوعية وإرشاد المربين، ودورات تدريبية خاصة للمربي الصغير، وإعادة برنامج "مع المربى الصغير" لحل المشاكل التي تواجهه، لأنه أساس منظومة الثروة الداجنة، خاصة قطاع التسمين، موضحة أن الوقاية خير من العلاج، وأن تقوم كل جهة بما عليها من واجبات لتحقيق هذا الهدف.