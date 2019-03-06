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العالم يعد لأول ولادة فى الفضاء.. والمصريين "الواد هيبقى نجم"

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:41 م
العالم يعد لأول ولادة فى الفضاء.. والمصريين "الواد هيبقى نجم"
كتب محمد عادل
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أعلنت شركة SpaceLife Origin، عن تخطيطها لإطلاق أول رحلة ولادة فى الفضاء بحلول عام 2014، أى  عقب حوالي 5 سنوات فقط من الآن، وأنها تبحث الآن عن متطوعين لتلك الرحلة، وهذا ما دفعنا لطرح سؤال لو أتيح للمصريين هذه الفرصة كيف سيتعاملون معها.

إجابات المصريين جاءت بالطبع ساخرة من الفكرة ومليئة بخفة الدم التى تتابعوها فى هذا التقرير.

 

وقال كيس مولدر، الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة SpaceLife Origins: "إذا أرادت البشرية أن تصبح نوعًا يمكنه العيش عبر الكواكب، فنحن أيضًا بحاجة إلى تعلم كيفية التكاثر فى الفضاء".

 

وتدّعى الشركة أنها بصدد إنشاء "حاضنة الأجنة الفضائية" التى سيتم إرسالها إلى الفضاء حاملاً البويضات البشرية والحيوانات المنوية فى عام 2021، وتقول الشركة أن الأجنة سوف تتكون وتبدأ فى التطور، وعلى الرغم من أن التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك تبقى غامضة، لكن تشير الشركة إلى أن بعد أربعة أيام، ستعود الحاضنة إلى الأرض، وستحدث حالات الحمل والولادة الفعلية.

 

وفى عام 2024، تخطط الشركة لتقديم أول مولود فى الفضاء، وقال متحدث باسم الشركة: "خلال مهمة من 24 إلى 36 ساعة، سوف تلد امرأة على بعد 250 ميلاً فوق الأرض، مصحوبة بفريق طبى مدرب من الطراز العالمى".

 


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الولادة فى الفضاء

أول رحلة ولادة فى الفضاء

أول ولادة فى الفضاء

رحلات

ولادة طبيعية

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