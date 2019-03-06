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الشرطة البريطانية تدعو لتمويل طارئ للتصدى لارتفاع جرائم العنف

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:19 م
الشرطة البريطانية تدعو لتمويل طارئ للتصدى لارتفاع جرائم العنف سارة ثورنتون، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحد كبار ضباط الشرطة في إنجلترا دعت إلى تمويل طارئ وعقد اجتماع وزارى في مجلس الوزراء للمساعدة في التصدي لارتفاع جرائم العنف.
 
 
وقالت سارة ثورنتون، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية قبل محدثات مع وزير الداخلية، إن موجة عمليات الطعن القاتلة التى يشارك فيها الشباب يجب أن تعامل على أنها حالة طوارئ وطنية.
 
 
 
وقالت لبي بي سي: "عندما يكون لديك حالة طوارئ ، تجتمع مع جميع الأشخاص الرئيسيين لوضع حل للمشكلة..القضية لا تتعلق فقط بالشرطة ، بل بجميع الوكالات والمؤسسات الأخرى . إنها حالة طوارئ وتحتاج إلى بعض التمويل الطارئ ".
 
 
وفي حديث آخر لبرنامج "بي بي سي راديو 4" ، صعدت ثورنتون من انتقاداتها للوزراء قائلة: "نعتقد أننا بحاجة إلى قيادة أقوى من جانب الحكومة.
 
 
وأضافت قائلة "تكمن الصعوبة في أنه لا يتم التمويل بشكل صحيح ولا يبدو أنه يتم محاسبة أي شخص فعليًا على هذه الاستراتيجية الواسعة".
 
وتزايدت موجة الجريمة ولا سيما عمليات الطعن في العاصمة البريطانية بصورة لم تشهدها منذ أكثر من عقد.
 

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