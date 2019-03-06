الرئيسية أخبار عاجلة الشرطة الاسكتلندية تفجر عبوة ناسفة عثر عليها فى جامعة "جلاسكو" الأربعاء، 06 مارس 2019 06:03 م متفجرات كتب أيمن رمضان إضافة تعليق أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الشرطة الأسكتلندية فجرت عبوة ناسفة عثر عليها فى جامعة "جلاسكو". إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الإسكتلندية تفحص 3 مظروفات بالبرلمان أحدها يحوى مسحوقا أبيض ماذا تقول الصحف العالمية اليوم..؟ تزايد الضغوط على المجمع الانتخابى لعرقلة وصول ترامب للبيت الأبيض.. وتحذر: الانقلاب عليه يعنى الفوضى..والشرطة الاسكتلندية تحقق فى كتابة "عبارات صليبية" على جدران مسجد اسكتلندا عبوة ناسفة اخبار عالمية الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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