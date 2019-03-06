السفير الفرنسى فى مصر: المستشرقون أحبوا الإسكندرية واستقروا بها سنوات

الإسكندرية - جاكلين منير

قال ستيفان روماتية سفير فرنسا فى مصر، إن مصر وخاصة الإسكندرية طالما كانت مقصدا للمستشرقين الذين جاءوا واستقروا فيها حبا فى هذا البلد الجميل وهو دليل على تبادل الثقافات بعمق بين البلدين.

وأشار روماتية، إلى أن مكتبة الإسكندرية هى تجسيد للحلم القديم لعلماء ومثقفى العالم، معربا عن سعادته بالتواجد على أرض مكتبة الإسكندرية وحضور هذا المنتدى فى حب الفرنكفونية .

وقال سفير فرنسا فى مصر، إن المنتدى يتناول مناقشة الفنون وتأثيرها فى العالم المعاصر الذى يتعرض إلى أزمة حاليا، والرسالة الحقيقية للمنتدى هى رسالة التنوع الثقافى، مشيرا إلى أنه فى 2050 سوف يصل عدد المتحدثين بالفرانكفونية إلى 80 مليون شخص، بسبب زيادة أعداد الدول التى تتحدث باللغة الفرنسية ويجب أن نفخر بذلك ففرنسا لا تنتمى للعالم القديم بل هى المستقبل فاللغة الفرنسية هى اللغة الثالثة الأكثر انتشارا على شبكات الإنترنت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته مكتبة الإسكندرية بعنوان "الفنون والثقافات الفرنكوفونية: المساهمة فى الحداثة" المعقد يومى 6و7 مارس 2019، والذى ينظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة فرنسا، وسفارة سويسرا، والقنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وجامعة سنجور، والمعهد الفرنسى، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ودار النشر "جينيال"، والرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDLوقناة TV5 Maghreb Orient.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، اهتمام مكتبة الإسكندرية بالاحتفال باليوم العالمى للفرانكفونية، مشيرا إلى أن فرنسا معقل الثقافة و3 سنوات من الحملة الفرنسية تركت آثار ثقافية مميزة.

ويأتى المؤتمر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفرنكوفونية فى 20 مارس، ويتناول المؤتمر موضوعات مختلفة حول تأثير الفن والثقافة فى الاقتصاد، والسياحة، والعمارة، والأخلاقيات، والابتكار والإبداع.

وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والسفراء والقناصل من مصر والدول الفرنكوفونية.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر عدة فعاليات احتفالًا بشهر الفرنكوفونية تبدأ بحفل غنائى لفرقة سويسرية، يليه مناظرة، وعروض مسرحية وغنائية لطلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى رقص فولكلورى "زوجلو" من دولة الكوت ديفوار، كما تم توزيع الشهادات والجوائز للفائزين فى مسابقة الفنون والثقافات الفرنكوفونية التى تم الإعلان عنها فى يناير الماضى، وكذلك مسابقة الإملاء.