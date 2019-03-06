السجن 15 و10 سنوات لـ11 شخصا لقتلهم آخر والشروع فى قتل 5 أشخاص بالعمرانية

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة، و8 آخر ين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل آخر والشروع فى قتل 5 آخرين بالعمرانية.

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلى أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولى، وسعيد برغش.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 17515 لسنة 2012 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6176 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة، إلى المحكمة الجنائية، المتهم فيها كل من محمد طارق مصطفى عبد العزيز، وطارق مصطفى عبد العزيز، ومراد عبد العزيز مصطفى، وخليل إبراهيم السماك، وعمر عبد الفتاح صادق، واحمد محمد نور جبالي، ومحمد هدية عبد الحق، وعدلى عمر السماك، واحمد على السماك، وعنتر حسن عبد العزيز، ومصطفى حسن عبد العزيز، لانهم فى يوم الـ 22 فبراير 2012 بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، قتلوا طلعت فتحى محمد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذه الجريمة أسلحة نارية "فرد خرطوش" وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون من الاول حتى الثالث بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله لسبق خلاف بينهم فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات استعراض القوة والعنف والتلويح بها على المجنى عليه طلعت فتحى محمد عبد الرحمن، وذلك من أجل فرض سطوتهم بان أعدوا اسلحتهم وتوجهوا لمنطقة سكنه وأخذوا فى إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم وكان شان تلك الأفعال بث الرعب فى نفسه وتكدير آمنة وتعريض حياته وسلامته والمحيطين به للخطر.

وأحدث المتهمين عمدا فى إصابة كل من عبد الغنى عبد النبى عبد الغني، وعبد العزيز محمد عبد المنعم، وطارق عبد العزيز محمد عبد المنعم، وأحلام جابر قنديل، وعبد الرحمن جابر قنديل، والتى اعجزتهم عن ممارسة أشغالهم لمدة أكثر من 20 يوما مستخدمين أسلحتهم أنفة البيان.

وكذلك أحرز المتهمين اسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذلك على غير الأحوال القانونية دون ترخيص.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بوجود قتيل وإصابة آخر ين نتيجة مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من الترحيات وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين على أثرها أعدوا أسلحه وأطلقوا وابل من النيران تجاهه وعائلة وأحدثت إصابته التى اودت بحياته وإصابة الاخرين بواسطة أسلحة نارية "فرد خرطوش".