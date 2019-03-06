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الزراعة: 6 قوافل بيطرية علاجية فى قرى القليوبية بالمجان

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:26 ص
الزراعة: 6 قوافل بيطرية علاجية فى قرى القليوبية بالمجان الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، 6 قوافل علاجية بيطرية مجانية، بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير المعهد، إن القوافل الستة، التى يتم تنفيذها بقرى المحافظة، بدأت أعمالها السبت الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، حيث تشمل قرى الحصة بطوخ، والبرادعة بالقناطر الخيرية، واجهور الكبرى بقها، وصنافير بقليوب، والشموت ببنها، فضلا عن كفر الصهبى بشبين القناطر.
 
 وأوضح مدير المعهد، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتطبيقا لاستراتيچيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركى مع كافة جهات الدولة.
 
وأشار جاد إلى أن القوافل استهدفت توصيل الخدمات البيطرية إلى القرى التى لا تتوافر بها هذه الخدمات، حيث تم نقل التقنيات الحديثه فى مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطرى التى يحتاجها المربى الصغير، فضلا عن تدريب الأطباء البيطريين بالقرية وعمل الندوات الإرشادية للمربيين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.
 
وقال إن القافلة والندوات الإرشادية شهدت إقبالا شديدا نظرا لكثافة الثروة الحيوانية لدي المربيين ولاحتياجهم الشديد للمزيد من التطبيقات العمليه والحقلية لنتائج الابحاث العلميه الجاده التى تنعكس على رفع انتاجية حيواناتهم.
 
 

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