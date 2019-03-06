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الرئيس اللبنانى: المرأة العربية أثبتت حضورها ونجاحها فى كافة المجالات

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:05 م
الرئيس اللبنانى: المرأة العربية أثبتت حضورها ونجاحها فى كافة المجالات الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، المرأة اللبنانية والعربية إلى الانخراط بصورة أكبر فى العمل السياسى، خاصة بعدما استطاعت أن تثبت حضورها فى الميادين الاجتماعية والإنسانية والوظيفية إضافة إلى نجاحها فى المهن الحرة.
وقال عون – فى كلمة له خلال استقباله المشاركين فى " ملتقى المبدعات العربيان الأول للعام 2019 " – إن المرأة اللبنانية حققت تقدما فى مجالات عدة لاسيما وأن الدستور اللبنانى لا يميز بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن ما يجب السعى إليه هو تحقيق التوازن بين الجنسين.
وأثنى الرئيس اللبنانى على وجود 4 وزيرات في الحكومة الجديدة يتولين حقائب وزارية مهمة، معربا عن تطلعه إلى "تحقيق المناصفة في كل المجالات".


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