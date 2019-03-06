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الرئيس السودانى يهنئ نظيره السنغالى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:03 ص
الرئيس السودانى يهنئ نظيره السنغالى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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أجرى الرئيس السودانى عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالى مكى سال، هنأه خلالن بتجديد ثقة الشعب السنغالى بانتخابه لفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات التى جرت هناك الأحد .

وأعرب البشير، فى الاتصال الهاتفي، عن تهانيه وتهانى الحكومة والشعب السودانى الحارة للرئيس سال، متمنياً له التوفيق فى ولايته الجديدة وللشعب السنغالى المزيد من التقدم والازدهار .


وأكد البشير، حرصه على استمرار التعاون وتطوير العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات .


من جانبه، وجه الرئيس السنغالى الشكر للرئيس السودانى على اتصاله الهاتفى وتهنئته، مؤكدا على الروابط التاريخية بين الشعبين السنغالى والسودانى ، معرباً عن أمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار .


وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى السنغال أعلنت فوز الرئيس مكى سال فى الانتخابات الرئاسية من الجولة التولى بحصوله على 58% من جملة الأصوات .


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