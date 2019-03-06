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الذهب يرتفع فوق أقل مستوى فى 5 أسابيع مع توقف صعود الأسهم

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:28 ص
الذهب يرتفع فوق أقل مستوى فى 5 أسابيع مع توقف صعود الأسهم ذهب - صورة أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إثر تعافيه فى الجلسة السابقة من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أسابيع مدعوما بتوقف الاتجاه الصعودى للأسهم العالمية، فى حين حدت قوة الدولار من المكاسب.

وزاد الذهب فى التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1290.04 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار فى الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير.

وارتفع الذهب فى التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فى شهرين الذى سجله فى الجلسة السابقة.

وقال محللون، إن الأسواق تتوخى الحذر إزاء الخلاف التجارى بين الصين والولايات المتحدة وتنتظر تطورات المحادثات بين الاقتصادين الكبيرين بعد حرب الرسوم الجمركية بينهما.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيرفض أى اتفاق غير مثالى لكن الطرفين سيواصلان العمل من أجل إبرام اتفاق مما جدد المخاوف فى السوق. ونزل السعر الفورى للبلاديوم 0.5% إلى 1507.77 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.1 % إلى 15.14 دولار للأوقية بعد أن هبطت لأقل مستوى منذ 27 ديسمبر فى الجلسة السابقة. وفقد البلاتين 0.4 % ليسجل 833.10 دولار للأوقية.


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