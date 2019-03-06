video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية فى قائمة الإرهاب

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:02 ص
الخارجية الأمريكية: إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية فى قائمة الإرهاب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية وقائدها أكرم الكعبى فى قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم أن قرار الإدراج يهدف الى منع الموارد التى تستخدمها "النجباء" وقائدها فى "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".


وأوضحت الوزارة أن الكعبى أسس فى 2013 ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران مضيفة ان الحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التى لا تسيطر عليها.


وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيرانى الأعلى آية الله خامنئي.


ويعنى القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة وقائدها الخاضعة للولاية الأمريكية وحظر انخراط الأمريكيين فى أى تعامل معهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل يعود داعش مجددا للعراق؟ الفشل السياسى ونشأة الإرهاب يتشابكان.. CNN: محاولات حثيثة لإحياء التنظيم الإرهابى.. خبير: العراق لم يتعلم درس التعايش وقبول الأخر.. ومصدر استخباراتى: المسلحون يشنون حملة عصابات جديدة

سى إن إن: داعش يشكل قوة ضاربة فى العراق بعد عام من إعلان هزيمته

مرصد الإفتاء: العراق يحتل المرتبة الأولى على مؤشر الإرهاب الأسبوعى

مواد البناء: لدينا فرص لاقتناص 50% من مشروعات إعمار العراق بشرط دعم الدولة

العمليات المشتركة فى العراق: حركة قوات التحالف الدولى بالبلاد مشروطة وبموافقة القوات المسلحة

الولايات المتحدة

العراق

سياسة

مايك بومبيو




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة