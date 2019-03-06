الحبس عامين مع الشغل لطالب بكلية الطب لمزاولته المهنة بدون تصريح

كانت مهندسة قد حررت محضرا ضد زوجها ويدعى"ع.ا.هـ" مقيم كفر سعدون مركز قطور، تتهمه بمزاولة مهنة الطب رغم عدم حصوله على تصريح من نقابة الأطباء، وعدم تخرجه من الكلية، وقيامه بالكشف على المرضى داخل عياده خاصه به، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وأمرت بإحالة المذكور لمحكمة جنح أول طنطا، التى تداولة القضية وأمرت بحبسه عامين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وغرامة 200 جنيه.



