التحقيقات فى اختطاف 4 أشخاص لسائق: خلافات شخصية وراء ارتكاب الجريمة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة اختطاف سائق من قبل 3 أشخاص، قاموا بإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بتحريض من صاحب كافيه بالشرابية، بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وبين نجله فقرر الانتقام منه، حيث تبين اتفاقه مع المتهمين على خطف والتعدى على الضحية، إضافة إلى إجباره على توقيع إيصالات أمانة لاستخدامها ضده فيما بعد.

تبين من أقوال المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه تربطه صلة صداقة بينه وبين المتهم المحرض والد الشاب الذى بينه وبين المجنى عليه خلافات شخصية، وأن على خلفية هذه الصداقة طلب منه إحضار بلطجية له للتعدى على شخص بينه وبين نجله خلافات شخصية يريد الانتقام منه، موضحا أنه عرض عليه أى مقابل مادى يطلبه لإحضار البلطجية له، مضيفا أنه قرر تقديم هذه الخدمة له دون مقابل جميلا له للصداقة التى تجمعهم.

وأضاف المتهم، أنه استعان باثنين من أصدقائه، من أصحاب السوابق ولهم خبرة فى المشاكل، وأخبرهم بالأمر فقرروا تدبير خطة لاستدراج المجنى عليه وتنفيذ مخططهم، موضحا أنهم قاموا بأخذ رقم هاتفه من المحرض، وقاموا بالاتصال به وأوهموه بأنهم يعرفونه ويريدونه أن يقوم بتوصيلهم لمكان ما، وبمجرد أن وصل الضحية للمكان الذى اتفقوا عليه، قاموا على الفور بالاعتداء عليه وتكتيفه، واقتادوه إلى أحد الأماكن الخالية من المارة، وأجبروه على توقيع إيصالات الأمانة، مضيفا أنه قام بالاتصال بالمتهم المحرض الذى طلب منهم تركه.

وكان رجال المباحث بقسم شرطة الساحل، ألقوا القبض على مرتكبى واقعة اختطاف سائق والتعدى عليه، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من "هانى.أ.م" 37 سنة سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول، قائد السيارة الملاكى رقم (د ع ن 673 ) يعمل عليها كسائق ) بتلقيه اتصال تليفونى، من رقم هاتف محدد ادعى خلاله المتصل بسابقة التعامل معه وطلب منه التقابل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتوصيله لدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب وصوله إلى مقهى بدائرة قسم شرطة الشرابية، فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين قاموا بالتعدى عليه وتكبيله بأحد المقاعد بالمقهى، واثناء تدخل صاحب المقهى وبعض رواد المقهى لمنعهم، ادعوا قيامه بالتعدى على نجل أحد أصدقائهم، واصطحبوه مترجلين إلى إحدى الحدائق بشارع أحمد حلمى دائرة القسم، وقاموا بإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة "على بياض" واستولوا منه على (2 هاتف محمول، متعلقاته الشخصية) بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأطلقوا سراحه عقب ذلك وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلٍ من"حسن.ح.م" 35 سنة قهوجى و"أحمد.م.ح" 31 سنة مندوب مبيعات و"إسلام.ب" 24 سنة فنى تكييف و"محمود.ب" 26 سنة سائق سابق اتهامهم فى قضايا، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال مباحث من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكشف المتهم الأول أنه يعمل مع"محمد.ر" صاحب كافيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأخبره بقيام المجنى عليه بالتعدى على نجله، فخطط لارتكاب الواقعة مجاملة له، وبالاشتراك مع باقى المتهمين، تمكن من استدرج المجنى عليه، وأثناء ذلك تواصل مع "محمد.ر" وعقب إحاطته علما بالواقعة طلب صرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة التعدى.

وتم بإرشاد المتهم الأول، بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، و(2) إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.