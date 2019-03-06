التحفظ على 2 طن دقيق مدعم به حشرات حيه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن دقيق مدعم داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص قبل بيعه على أنه دقيق فاخر، وكميات من الكركدية فاسد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المصنع على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالغش التجارى.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع "غير مرخص" دائرة قسم شرطة الرمل أول، لتعبئة المواد الغذائية، ولحيازته وتجميعه كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة.

وتم مداهمة المصنع وضبطه وبتفتيشه عثر على 2,200 طن دقيق مدعم وإعادة تعبئتها دقيق فاخر بعبوات مدون عليها "دهب" على خلاف الحقيقة، وضبط كمية قدرها 850 كيلو جرام كركديه، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات حية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.