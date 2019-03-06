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التحفظ على كميات كبيرة من عبوات البسكويت غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:09 م
التحفظ على كميات كبيرة من عبوات البسكويت غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 120800عبوة بسكويت غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع تعبئة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ضبط مصنع لإنتاج، وتصنيع "البسكويت"، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

 

وتم مداهمة المصنع، والقى القبض على المدير المسئولين وبتفتيشه عثر بداخله على 1,5 طن مستلزمات إنتاج، و120800 عبوة منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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