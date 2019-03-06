وأوضح التحالف، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن مجموع خروقات الحوثيين للاتفاق الدولي بلغ 1959 منذ بداية تطبيقه.

وتستمر انتهاكات الميليشيات الحوثية بشكل يومي، عن طريق استهداف المناطق السكنية بالقذائف والرشاشات، وآخرى بضرب مخازن الحبوب بالحديدة، وتفخيخ مخازن الأغذية في كل نواحي اليمن، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة والحكومة اليمنية في وقت سابق.

وأكد وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الحوثية، بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة.