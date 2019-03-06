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الأربعاء، 06 مارس 2019 05:59 م
خالد صلاح
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خلال لقائه وفدًا من منظمة الأديان باليابان..

الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التواصل مع المؤسسات الدينية لتحقيق أمن وسلام العالم

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:52 م
الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التواصل مع المؤسسات الدينية لتحقيق أمن وسلام العالم جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من منظمة الأديان باليابان، برئاسة شوتاي يوكوياما، وذلك في إطار زيارتهم الحالية للقاهرة.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يؤمن بأن القانون الذي يجب أن يضبط العلاقة بين البشر هو التعاون والتعارف والتكاتف بين الناس جميعا، بغض النظر عن دياناتهم وعقائدهم، لافتًا إلى أن هذا القانون أقره القرآن الكريم في أكثر من موضع.
 
وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف حريص على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.
 
من جانبه أعرب شوتاي يوكوياما عن سعادته البالغة لزيارة مصر بلد الأزهر الشريف وحصن الأديان السماوية، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون مع الأزهر الشريف، أبرز المؤسسات الإسلامية  في العالم؛ لتحقيق السلام الذي نادت به كل الديانات السماوية والتعاليم الإنسانية.
 
 
 

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