الأوقاف: فصل أى موظف بالوزارة والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات

كتب إسماعيل رفعت

قالت وزارة الأوقاف، إنه تفعيلا للفقرة (ز) من المادة (69) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد وزارة الأوقاف المصرية بأنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة.

ومن جانبه وجه وزير الأوقاف بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.