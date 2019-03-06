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الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 1.5مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:20 م
الأموال العامة تضبط شخصا بقنا جمع 1.5مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بقنا لتجميعه أموال العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، حيث بلغت حجم تعاملاته ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيه.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام "محمود.س" حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وعربية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.. بتجميع العملة الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج بسعر أقل من سعر البنوك، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، وباستبدال تلك العملات من خلال البنوك المصرية المختلفة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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اموال عامة

الاتجار بالعملة

جمع مدخرات المصريين بالخارج

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