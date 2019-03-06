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اضبط مخالفة.. ماس كهربائى يتسبب فى نفوق مواشى بالشرقية "صور"

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:00 ص
اضبط مخالفة.. ماس كهربائى يتسبب فى نفوق مواشى بالشرقية "صور"
الشرقية - إيمان مهنى
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تعرضت أعمدة الكهرباء بعدد من قرى محافظة الشرقية، للماس الكهربائى بسبب تهالكها وعدم تحملها لموجات هطول الأمطار، مما نتج عنه تعرض المواطنين والمواشى فى القرى للصعق الكهربائى.

فقال علاء الشبراوى من قرية شميس التابعة لمركز الحسينية، لـ"اليوم السابع"، إن أعمدة القرية والتى معظمها متهالك وقديم، تعرضت للماس كهربائى أدت لصعق مواطن هو والماشية الخاصة به، ومما نتج عنها نجاته ونفوق الماشية.

من جانبه قال عبدالحميد شومان، من مركز مشتول، إن ماسا كهربائيا فى أحد أعمدة الإنارة بالقرب من موقف مسطرد، أدى لنفوق حمار خاص بأحد المواطنين.

كانت مراكز ومدن محافظة الشرقية شهدت أمس، سقوطا للأمطار الغزيرة فى أماكن متفرقة، مما أدى إلى تجمع المياه بالشوارع على الفور. وتحركت الأجهزة التنفيذية لسحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع باستخدام سيارات الكسح الخاصة برئاسة المراكز والوحدات المحلية وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتخلص من آثار الأمطار لتسهيل حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية.

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