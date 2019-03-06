video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استطلاع للرأى: ثلثى الأمريكيين يرون ترامب مجرما ويصدقون تعليقات "كوهين" عنه

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:12 م
استطلاع للرأى: ثلثى الأمريكيين يرون ترامب مجرما ويصدقون تعليقات "كوهين" عنه دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن استطلاع للرأى أظهر أن ما يقرب من ثلثى الأمريكيين يعتقدون أن دونالد ترامب ارتكب جرائم قبل انتخابه رئيسا للبلاد.

 

ويعتقد 45 فى المائة من الناخبين الأمريكيين أن الرئيس ربما يكون خرق القانون منذ دخوله البيت الأبيض، مقارنة بـ 43 فى المائة ممن لم يعتقدوا ذلك، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك".

 

وقال تيم مالوى، أحد المسئولين عن الاستطلاع، إن النتائج تمثل ضربة مزدوجة لنزاهة ترامب.

 

كما وجد الباحثون أن الأمريكيين يعتقدون أن محامى ترامب السابق مايكل كوهين - الذى يتوجه إلى السجن بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس - أكثر صدقاً من الرئيس.

 

وقال نصف الناخبين إنهم يصدقون مزاعم كوهين حول "السلوك غير الأخلاقى وغير القانونى" لترامب، مقارنة بـ 35% ممن يعتقدون أن الرئيس صادقا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعات.. أرض جديدة للمعركة بين ترامب وخصومه الديمقراطيين.. الرئيس الأمريكى يدعو لحرية التعبير فى المؤسسات الجامعية ويسعى لتقويض نفوذ المعارضة بها.. والمال و"المتعاطفين" أدوات الإدارة الأمريكية لاستقطاب الطلاب

الكرملين: التحقيقات فى تأثير روسيا على ترامب فقدت مصداقيتها

ترامب

اخبار العالم

استطلاع للرأى

مايكل كوهين




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة