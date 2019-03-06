استطلاع للرأى: ثلثى الأمريكيين يرون ترامب مجرما ويصدقون تعليقات "كوهين" عنه

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن استطلاع للرأى أظهر أن ما يقرب من ثلثى الأمريكيين يعتقدون أن دونالد ترامب ارتكب جرائم قبل انتخابه رئيسا للبلاد.

ويعتقد 45 فى المائة من الناخبين الأمريكيين أن الرئيس ربما يكون خرق القانون منذ دخوله البيت الأبيض، مقارنة بـ 43 فى المائة ممن لم يعتقدوا ذلك، وفقا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك".

وقال تيم مالوى، أحد المسئولين عن الاستطلاع، إن النتائج تمثل ضربة مزدوجة لنزاهة ترامب.

كما وجد الباحثون أن الأمريكيين يعتقدون أن محامى ترامب السابق مايكل كوهين - الذى يتوجه إلى السجن بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس - أكثر صدقاً من الرئيس.

وقال نصف الناخبين إنهم يصدقون مزاعم كوهين حول "السلوك غير الأخلاقى وغير القانونى" لترامب، مقارنة بـ 35% ممن يعتقدون أن الرئيس صادقا.