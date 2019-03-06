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"ادينى عمر وارمينى البحر"..انقاذ سيدة عمرها 102 سنة من أسفل عقار بسوهاج

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:47 ص
"ادينى عمر وارمينى البحر"..انقاذ سيدة عمرها 102 سنة من أسفل عقار بسوهاج انهيار عقار - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من استخراج سيدة تبلغ من العمر 102 سنة على قيد الحياة، دون حدوث إصابات بها على إثر انهيار جزئى بعقار تسكنه بدائرة قسم أول سوهاج مكون من 3 طوابق.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بحدوث انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم دون حدوث إصابات وذلك فى وقت متأخر من مساء أمس.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج انهيار حائط داخلى بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب اللبن على مساحة 900 متر ملك ورثة عبد اللطيف ع ك - تقطنه زهيه ب ا 102 سنة ربة منزل تم استخراجها بمعرفة قوات الحماية المدنية " دون حدوث إصابات ".

 

وبسؤال "محمد ص ا ع" 65 سنة بالمعاش قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب سقوط الحائط لقدم المنزل وتهالكه وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.


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