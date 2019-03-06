إنهيار جزء من كوبرى الكسارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهد كوبري الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إنهيار جزء منه أثناء مرور سيارة ربع نقل عليه، محملة بمنتجات من عسل النحل، ولم يسفر الإنهيار عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بإنهيار جزء من كوبري الكسارة، دائرة قسم الصالحية الجديدة.

وانتقل ضباط القسم، وبالفحص، تبين إنهيار جزء من الكوبري أثناء مرور سيارة يستقلها شخص من محافظة الإسكندرية ومرافق له، وتبين أن السيارة كانت محملة بمنتجات غذائية من عسل النحل، ولم يسفر الإنهيار عن حدوث إلي إصابات بهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.