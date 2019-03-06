إنهاء الخصومة الثأرية الرابعة خلال اسبوعين بين آل حسن الغول وأحمد سليمان

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمود حمزه نائب مدير أمن قنا نائبا عن اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا مراسم جلسة صلح القودة الرابعة خلال أسبوعين والتى تمت بين أبناء العمومة آل حسن الغول وآل أحمد سليمان بقرية أبومناع غرب بمدينة دشنا ليصل بذلك إجمالي الخصومات الثأرية التى تم إنهاؤها بمحافظة قنا منذ 2014 إلى 106 خصومة.

حضر الصلح النائب حسين فايز ابوالوفا عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي وعدد كبير من اهالي القرية وأبناء العائلتين.

وأكد الهجان علي أهمية دور المؤسسات الدينية والأمنية والشعبية ولجان المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بالقرى والنجوع من خلال نشر برامج التوعية بخطورة ظاهرة الثأر وحث الشباب علي مواجهة العنف والخلاف بالتسامح والتصالح.

وقدم محافظ قنا التهنئة للحاضرين بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي خلد بطولة أبناء المحافظة فى التصدى للحملة الفرنسية، كما قدم الشكر لأبناء العائلتين لإعلائهم صوت العقل وقيم العفو والتسامح وإتمامهم لهذا الصلح المبارك مثمنا دور رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات وجهودهم المبذولة من خلال النزول الميداني لمقابلة اطراف الخصومات وحثهم على التصالح.





ومن جانبه، أشاد اللواء محمود حمزه بدور رجال المصالحات والجهود ومساعى الخير التى بذلت لإتمام الصلح بين العائلتين داعيا اهالي القرية والقرى المجاورة الى مساعدة ومساندة القوات الامنية فى احلال الامن والاستقرار مؤكدا على اهمية تعاون الشعب مع الجيش والشرطة لاحلال الامن والامان مضيفا انه لابد ان نترك خلافاتنا جانبا ونتفرغ للعمل على التنمية ونشر الود والإخاء والتعاون والتحلي بالصفات والأخلاق الحميدة .



