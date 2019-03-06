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إنشاء 7 ملاعب خماسية لكرة القدم بقرى الوادى الجديد بـ4.5 مليون جنيه

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:56 م
إنشاء 7 ملاعب خماسية لكرة القدم بقرى الوادى الجديد بـ4.5 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه يجري حاليا العمل لرفع كفاءة البنية التحتية لعدد من مراكز الشباب بقري المحافظة، وذلك في إطار حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم علي تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وخاصة بالقري والمناطق النائية والمحرومة.
 
وأضاف "شوقى" فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن خطة التطوير الحالية تشمل إنشاء 7 ملاعب خماسية (نجيل صناعى)، بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه بقرى "درب الأربعين 1، درب الأربعين 2، فلسطين، عزب القصر، العروبة، عبد القادر، عين عيش"، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإنتهاء منها خلال 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ.
 
 

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