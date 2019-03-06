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الأربعاء، 06 مارس 2019 06:04 ص
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إغلاق محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة بعد إنذار كاذب بوجود حريق

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:00 ص
إغلاق محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة بعد إنذار كاذب بوجود حريق مترو أنفاق لندن
رويترز
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أغلقت سلطات النقل محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة أمس الثلاثاء بسب إنذار عن وجود حريق تبين لاحقا أنه إنذار كاذب وذلك بعد ساعات من قول الشرطة إن ثلاثة قنابل أرسلت فى طرود عبر البريد إلى مراكز نقل أخرى فى المدينة.

وجرى إغلاق محطة كينجز كروس وهى محطة تبادلية لنحو نصف ساعة بعد أنباء عن نشوب حريق.

وقالت متحدثة باسم هيئة النقل فى لندن "نعتقد أنه كان إنذارا كاذبا فى إحدى نقاط الحريق" مضيفة أن التحقيقات تتواصل لمعرفة سبب الإنذار.

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن إنه ثمة انذار كاذب وإن رجال الإطفاء تأكدوا من عدم وجود حريق خلال 10 دقائق من وصولهم عند الساعة 2144 بتوقيت جرينتش.

كانت المحطة شهدت حريقا مدمرا فى عام 1987 تسبب فى مقتل 31 شخصا.

وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إن قنبلة أرسلت داخل طرد إلى مبنى إدارى فى مطار هيثرو بلندن مما أدى إلى اندلاع حريق عند فتحه لكنه لم يتسبب فى وقوع أى إصابات.


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