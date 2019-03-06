إصابة 7 عمال زراعيين إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق قرية الخريجين .

وأسفر الحادث عن إصابة 7 عمال وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.