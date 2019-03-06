إصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة بسبب النزاع على زبائن مقهى فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع الملكة فى بولاق الدكرور مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وذكر شهود عيان أن المشاجرة نشبت بين صاحب مقهى بشارع الملكة، وبين العاملين بمقهى آخر مجاور، بسبب الخلاف على جذب الزبائن، وتبادل الطرفان الاعتداء والتشاجر، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم قائد سيارة وزوجته، كما حدثت تلفيات بفرع إحدى شركات الاتصالات، ومحل تجارى.

وأبلغ عدد من المواطنين غرفة النجدة بالجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين والسيطرة على المشاجرة.