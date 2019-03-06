إحباط تهريب 5.4 كجم هيروين داخل أكياس "مكسرات" بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من الهيروين، أخفاها راكب داخل أكياس "مكسرات" بحقائبه، حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات فور وصوله من عدن، وتسليمها داخل البلاد لتجار المخدرات وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة، تم الاشتباه فى راكب بناء على معلومات من مباحث مكافحة المخدرات، وبالعرض على حسن السيد مدير إدارة الجمارك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت كل من طاهر خفاجى وحسن حمدى ريشة مأمور الجمارك، تبين وجود أكياس "مكسرات" مغلفة بطريقة محترفة، وبفتحها أمام الراكب عثر بداخلها على 5.4 كجم هيروين خام.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتم تسليم الركاب للجهات المختصة.