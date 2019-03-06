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أهالى أسيوط يحبطون محاولة سرقة سيارة نقل أموال بريد الحمام بأبنوب

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:29 م
أهالى أسيوط يحبطون محاولة سرقة سيارة نقل أموال بريد الحمام بأبنوب مديرية امن اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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أحبط سائق سيارة نقل أموال، وأهالي قرية الحمام، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، محاولة مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية، سرقة السيارة وأموال البريد، بعد سطو مسلح بالقرب من مدخل القرية.
 
وكثفت أجهزة الأمن بأسيوط، جهودها لضبط لصوص حاولوا سرقة سيارة نقل أموال، أثناء توجهها إلي مكتب بريد قرية "الحمام" التابعة لمركز أبنوب، بعد اعتراضهم للسيارة وقاموا بالتعدي علي سائقها.
 
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، من الأهالي بتعدي عدد من الأشخاص مجهولي الهوية علي سيارة نقل أموال أثناء توجهها صباح اليوم الأربعاء، إلي مكتب بريد قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب؛ إلا أن قائد السيارة وبمساعدة الأهالي تمكنوا من التصدي للأشخاص المجهولين، الذين فروا هاربين.
 
وانتقلت قيادات مديرية أمن أسيوط، إلي مكان الواقعة لتأمين وصول الأموال إلي مكتب بريد قرية الحمام بأبنوب، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة الهاربين.
 
وقال أحد شهود العيان، إنهم فوجئوا بأشخاص ملثمين قاموا باعتراض سيارة نقل أموال قادمة من أسيوط ومتوجهة إلي مكتب بريد قرية الحمام، وحاولوا التعدي علي السائق وضربه إلا أنه استنجد بالأهالي وقاموا بالتصدي للأشخاص المجهولين وفروا هاربين.
 

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