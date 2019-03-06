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أمين غرفة التجارة الإسلامية: إصلاحات مصر تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية لأفريقيا

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:06 ص
أمين غرفة التجارة الإسلامية: إصلاحات مصر تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية لأفريقيا يوسف خلاوى الأمين العام لغرفة التجارة الإسلامية
كتب – إسلام سعيد
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قال يوسف خلاوى الأمين العام لغرفة التجارة الإسلامية، إن وضع التجارة المصرية الخارجية يشهد تحسنا كبيرا، وهناك اتجاه واضح لدى الدولة المصرية للتسهيل أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن استمرار مصر فى برنامجها الإصلاحى والتسهيل أمام التجارة والاستثمار يجعل القاهرة عاصمة اقتصادية للقارة الأفريقية.

وكشف فى تعليقه لـ"اليوم السابع" أنه تم فتح مكتب إقليمى للغرفة الإسلامية فى القاهرة لإدارة كل مشروعات الغرفة داخل أفريقيا من مصر، مؤكدا أن الاصلاحات فى الاقتصاد المصرى لتسهيل الاستثمار من شأنها دعم اتجاه الحكومة أن تكون أحد أكبر الاقتصاديات فى المنطقة.

وبشأن مشروعات الغرفة الإسلامية، أوضح أمين عام الغرفة، أن إزالة العقبات أمام حركة التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء فى المنظمة يعد هدفا رئيسيا لكل اللقاءات والاجتماعات التى تعقدها الغرفة، لافتا إلى وجود كثير من المعوقات التى تحتاج إلى تدخل من قبل الدول لتذليل العقبات أمام الاستثمار والتجارة

وقال إن المعاملات التجارية بين البلدان الإسلامية مازالت ضعيفة جدا لا تعبر عن حجم اقتصاديات هذه الدول، لافتا إلى أن رجال الأعمال متطلعين إلى مزيد من التسهيلات ورفع الحواجز الجمركية بين الدول الإسلامية.

 


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يوسف خلاوى

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