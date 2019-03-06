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أمن القاهرة يضبط 7 عصابات أثناء البحث عن قاتل سائق فى السلام

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:29 م
أمن القاهرة يضبط 7 عصابات أثناء البحث عن قاتل سائق فى السلام توك توك،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالسلام، والتى قادت أجهزة البحث الجنائى إلى ضبط 7 من التشكيلات العصابة، والعناصر الإجرامية أثناء البحث عن المتهم بقتله.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل قطعة أرض فضاء بدائرة القسم،  بالإنتقال والفحص تبين أنها جثة  مسعود.ص، 27 سنة، "سائق مركبة توك توك" وبه جرح ذبحى بالرقبة.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات وغموض الواقعة ، وأثناء السير فى خطة البحث تمكن فريق البحث من ضبط (7) تشكيلات عصابية ، إعترفوا بإرتكاب (11) وقائع سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والمغافلة ، ولم يستدل على تورط أى منهم فى الواقعة محل الفحص.

 

وباستكمال جهود فريق البحث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة  كريم ع، 23  سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بقصد سرقة مركبة "التوك توك" ، حيث إستقل الدراجة صحبة المجنى عليه وطلب منه توصيله لمحل العثور على الجثة ، وفور وصولهما قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وإستولى على مركبة "التوك توك"ملك المجنى عليه ، ثم لاذ بالفرار وتخلص من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام ، وقام ببيع مركبة "التوك توك" لفؤاد غ، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمديرية أمن القليوبية) ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وإنه قام بالتصرف فيها بالبيع.


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