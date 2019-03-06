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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:44 م
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2019 فى مصر

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:04 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2019 فى مصر ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2019 على نفس الأسعار أمس، فى ظل استقرار أسعار الذهب العالمية لتسجل الأوقية 1284 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام

 

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام

 

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيها للجرام

 

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1284 دولار .

 

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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