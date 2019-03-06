أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه.



البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 294 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.36%، والعرب على 28.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية بقيمة 4.2 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 108.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 470.3 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 18677 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1783 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



راية قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على سهمى راية القابضة للاستشارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بعد الإعلان عن عروض الشراء على الشركتين، وتعديل سعر الفتح الأولى ليصبح 5.260 جنيه للسهم، والثانية بقيمة 1.253 جنيه للسهم. قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على سهمى راية القابضة للاستشارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بعد الإعلان عن عروض الشراء على الشركتين، وتعديل سعر الفتح الأولى ليصبح 5.260 جنيه للسهم، والثانية بقيمة 1.253 جنيه للسهم.

وأعلنت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها عرض شراء من شركة منى خير الدين وشركاها- الفرعونية للاستثمار العقارى لشراء حتى عدد 78.7 مليون سهم تمثل نسبة 36,7% من أسهم رأسمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول اللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بسعر نقدى يبلغ 5,53 جنيه للسهم الواحد.

كما أعلنت عن عرض شراء المقدم من تحالف كلا من شركة سمو للاستشارات وشركة فلوريش للاستثمار Flourish investment وشركة وادى للاستشارات، لشراء عدد 294 مليون سهم تمثل نسبة 41.46% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، والمكملة لنسبة 90 % بسعر نقدى 1.35 جنيه للسهم الواحد.

عبور لاند قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بقيمة 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بقيمة 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى، بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

فيما وافقت اللجنة، على نشر إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة من شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقرار تطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة والشقيقة عن طريق منح أسهم مجانية وذلك بما لا يتعدى نسبة 10% من إجمالى رأس المال المصدر للشركة والمخصص لهذا النظام خلال فترة سريانه، وذلك خلال 7 سنوات.