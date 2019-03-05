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7 يوليو.. الحكم على 9 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:47 م
7 يوليو.. الحكم على 9 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة،  قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وخطفه لطلب فدية.
 
 

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