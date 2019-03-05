525 متقدمًا يؤدون إختبارات مسابقة العقود المؤقتة بـ"تعليم أسيوط"

أسيوط - هيثم البدرى

بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إجراء إختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة وفقا لبيان المديرية، ويؤدى اليوم (525) متقدم الإختبار فى جميع التخصصات المطلوبة بمختلف الإدارات التعليمية وفقا لمواعيد وجداول محددة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الإختبارات تجرى فى قاعتين الأولى قاعة ال icdl ومقرها ديوان مديرية التربية والتعليم، وهذه تضم 25 جهاز ويؤدى الإختبار بها فى اليوم الأول ( 225) متقدم بينما يؤدى المتقدمين الإختبار فى القاعة الثانية ومقرها مدرسة المشير الثانوية بمدينة أسيوط وتضم 30 جهاز (300) متقدم، لافتا إلى أن النتيجة تظهر عقب أداء الإختبار بـ 48 ساعة، وبعدها يتوجه المتقدم للإدارة التابع لها لإستلام وظيفته.

وأوضح محمد الهادى مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية، أن الإختبارات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساءا، ومدة الإختبار نصف ساعة، بالإضافة إلى ربع ساعة راحة بين الإختبارات، مشيرا إلى أن المتقدم للإختبار يأتى بناءا على رسالة تصله على رقم المحمول أو الإيميل بموعد الإختبار ومكان القاعة لافتا إلى أنه فى حالة عدم وصول الرسالة يسأل المتقدم بالمديرية لمعرفة موقفة.

وأشار مدير إدارة التطوير إلى أن الإجراءات المتبعة خلال الإختبار هى نفسها المتبعة فى الإمتحانات العادية الأخرى، حيث يمتنع إصطحاب المحمول كما يوجد بالقاعة مراقبين، بالإضافة لمدير القاعة منوها على أن وكيل الوزارة كلف مدير إدارة المتابعة الميدانية طارق الدسوقى بمتابعة سير الإختبارات، وأن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد" والمتقدم يستطيع أن يعدل فى الامتحان والإجابات، لافتا إلى أن جميع المتقدمين يحظون بنفس الفرصة وأن النتيجة تصل للمتقدم خلال 48 ساعة .