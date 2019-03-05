300 متسابق يشاركون فى مهرجان سباق الإسماعيلية للهجن

كتب - محمد حسين

يشارك أكثر من 300 متسابق من ملاك الإبل فى محافظات مصر بمهرجان سباق الهجن ، المقرر انطلاق فعالياته يومى 12 و13 مارس الجارى .

وقال المستشار عيد حمدان ، رئيس الإتحاد المصرى لرياضات الهجن فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن المهرجان يعد احد اهم مهرجانات سباقات الهجن فى مصر، ومقررا ان تتسابق خلاله على عدة أشواط الهجن الأصيلة المعدة للسباق، وكذلك الهجن العباديات من أعمار مختلفة ويتجاوز عددها 300 هجين مملوكة لأصحاب الإبل من محافظات سيناء والإسماعيلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد والأقصر وأسوان ، مضيفا يسبق انطلاق فعاليات المهرجان مؤتمر ولقاء لقيادات الإتحاد المصرى للهجن، ورؤساء اندية الهجن المصرية وكبار ملاك الإبل مع محافظ الإسماعيلية وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة فى ديوان المحافظة يوم 11 مارس الجارى .

وقال سلامه ابوالندا ، رئيس لجنة المسابقات فى الإتحاد المصرى للهجن، إن سباق الإسماعيلية أحد الواجهات المهمة لملاك الإبل وعشاق متابعى رياضة الهجن، ويقام فى صحراء سرابيوم جنوب مدينة الإسماعيلية بتنسيق مشترك بين إتخاذ الهجن ومحافظة الإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة والسياحة، ويشهد توافد الألاف من محبى ومتابعى الرياضة من مختلف محافظات مصر، بينهم من يقيم خلال فترة المهرجان بشكل دائم فى خيام بجوار مضمار السباق .

وقال الشيخ محمد أبوعنقه، رئيس اللجنة الفنية، ان السباق ينظم وفقا للقواعد الفنية المعروفة لرياضة الهجن،. وتنظم أشواط بإستخدام الراكب البشرى فى قيادة الهجين وفى أشواط اخرى تتم القيادة وتوجيه الهجين بأستخدام راكب ألى والتحكم فى سرعته عن بعد.