video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل شباب البحيرة: تطوير شامل لاستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:13 ص
وكيل شباب البحيرة: تطوير شامل لاستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة وزارة الشباب لتطوير كافة المنشئآت الرياضية بالمحافظة خاصة مراكز الشباب بالقرى والمراكز المختلفة.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز شباب ودعمهم بالأجهزة الرياضية، وأنه جارى تنفيذ خطة تطوير الصالة المغطاة بمدينة دمنهور وهى الصالة الرياضية المغطاة الوحيدة بمحافظة البحيرة.
 
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم اختيار ستاد دمنهور الرياضى الذى أنشىء فى أوائل الستينيات ضمن 15 ستادا على مستوى الجمهورية لتطويره بشكل كامل بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة ليعود إلى سابق عهده فى استقبال البطولات الرياضية الدولية.
 
ولفت إلى أن خطة تطوير استاد دمنهور تضم ترميم المبانى والمدرجات الرياضية وإضاءة ملعب كرة القدم بالأنوار الكاشفة، وكذلك تطوير كافة الملاعب الرياضية بالاستاد بشكل يليق بأهالى المحافظة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: مبادرة "مشروعك" تمول 13026 مشروعًا بـ 775مليون جنيه

اخبار مصر

ستاد دمنهور

دمنهور

البحيرة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة