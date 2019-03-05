وكيل شباب البحيرة: تطوير شامل لاستاد دمنهور وإضاءته بالأنوار الكاشفة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة وزارة الشباب لتطوير كافة المنشئآت الرياضية بالمحافظة خاصة مراكز الشباب بالقرى والمراكز المختلفة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تطوير 12 مركز شباب ودعمهم بالأجهزة الرياضية، وأنه جارى تنفيذ خطة تطوير الصالة المغطاة بمدينة دمنهور وهى الصالة الرياضية المغطاة الوحيدة بمحافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم اختيار ستاد دمنهور الرياضى الذى أنشىء فى أوائل الستينيات ضمن 15 ستادا على مستوى الجمهورية لتطويره بشكل كامل بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة ليعود إلى سابق عهده فى استقبال البطولات الرياضية الدولية.

ولفت إلى أن خطة تطوير استاد دمنهور تضم ترميم المبانى والمدرجات الرياضية وإضاءة ملعب كرة القدم بالأنوار الكاشفة، وكذلك تطوير كافة الملاعب الرياضية بالاستاد بشكل يليق بأهالى المحافظة.