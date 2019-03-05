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وفاه وزير الخارجية الألمانى الأسبق كلاوس كينكل عن عمر 82 عاما

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:48 م
وفاه وزير الخارجية الألمانى الأسبق كلاوس كينكل عن عمر 82 عاما وزيرالخارجية الألمانى الأسبق كلاوس كينكل
أ ش أ
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توفى وزيرالخارجية الألمانى الأسبق السياسى فى الحزب الديمقراطى الحر كلاوس كينكل أمس الاثنين عن عمر يناهز 82 عاما .. وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "زود دويتشه سايتونج" اليوم الثلاثاء.
وكان كينكل وزيرا للخارجية فى الفترة من 1992 إلى 1998، وفى عام 1993 عين نائبا لمستشار ألمانيا، كما عمل وزيرا للخارجية تحت قيادة هلموت كول فى الفترة من من 1993 إلى 1995، وشغل منصب رئيس للحزب الديمقراطى الحر.
وأضافت الصحيفة أن كينكل أحد كبار المسؤولين فى الجمهورية لفترة طويلة، وعمل فى وزارة الداخلية والخارجية، حيث ترأس دائرة المخابرات الفيدرالية من 1979 إلى 1982.


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