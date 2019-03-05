وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لازمة ليبيا

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى أن اجتماع القاهرة بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا، وبحث دفع الحل السلمى للازمة الراهنة فى البلاد، مؤكدا أنه تم تباحث الدورالواجب على الدول الثلاث لتسريع إيجاد حل للازمة الراهنة.

وأكد وزير خارجية تونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية مصر والجزائر، الثلاثاء، أن الشعب الليبي يعانى من تردى الأوضاع الاقتصادية وسبل إيجاد حل ليبي_ ليبية دون اى تدخلات خارجية.

وشدد وزير الخارجية التونسي على أهمية مساندة المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن إيجاد حل سلمى للازمة الليبية يجب ان يتم عبر الشعب الليبي لدعم دول جوار ليبيا، مشيرا إلى وجود رؤية موحدة من الدول الثلاث لحل الأزمة.