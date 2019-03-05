وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لازمة ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى أن اجتماع القاهرة بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا، وبحث دفع الحل السلمى للازمة الراهنة فى البلاد، مؤكدا أنه تم تباحث الدورالواجب على الدول الثلاث لتسريع إيجاد حل للازمة الراهنة.
وأكد وزير خارجية تونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية مصر والجزائر، الثلاثاء، أن الشعب الليبي يعانى من تردى الأوضاع الاقتصادية وسبل إيجاد حل ليبي_ ليبية دون اى تدخلات خارجية.
وشدد وزير الخارجية التونسي على أهمية مساندة المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن إيجاد حل سلمى للازمة الليبية يجب ان يتم عبر الشعب الليبي لدعم دول جوار ليبيا، مشيرا إلى وجود رؤية موحدة من الدول الثلاث لحل الأزمة.
فيما أكد وزير الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل صعوبة إيجاد حل للازمة الليبية فى ظل وجود تدخلات خارجية ، مشددا على أهمية وجود آلية موحدة لحل الأزمة الليبية لان ذلك ينعكس على الأوضاع فى ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار الليبي.
وأكد مساهل فى مؤتمر صحفي مع وزيرى خارجية مصر وتونس دعم جهود مبعوث الامم المتحده فى ليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون في تونس.
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