video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يفتتح اليوم الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى التنمية المستدامة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:00 ص
وزير القوى العاملة يفتتح اليوم الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى التنمية المستدامة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء،  الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، بإحدى الفنادق الكبرى، وتنظمها الوزارة، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر اقامتها بالقاهرة في إبريل المقبل بالقاهرة .

يشارك فى الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية : مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية ، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل : رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة ، ودور إدارة العمل في تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين في تكريس العمل اللائق .

كما تتناول جلسات الندوة البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر :"الانجازات والتحديات والأفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية ، ودور الحار الاجتماعي في تكريس الحقوق الأساسية في العمل تحقيق العمل اللائق.

ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها الخميس المقبل ، وتوزيع الشهادات علي المشاركين .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" بمطروح تنظم برنامجًا تدريبيًا لـ100 سيدة على الخياطة

وزير القوى العاملة يبحث مع وزيرة كويتية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة