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وزير الخارجية اليونانى: شراكة استراتيجية وتوافق فى المصالح مع الصين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:42 م
وزير الخارجية اليونانى: شراكة استراتيجية وتوافق فى المصالح مع الصين الرئيس الصينى ورئيس الوزراء اليونانى
أ ش أ
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أكد وزير اليونان المناوب للشئون الخارجية جيورجوس كاتروجالوس، أن اليونان والصين تستثمران بجدية فى الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، وتتمتعان بتوافق فى المصالح بقدر كبير.
وقال كاتروجالوس - فى بيان أصدرته وزارة الخارجية اليونانية، ونقلته صحيفة (كاثيميرنى) اليونانية، اليوم الثلاثاء - أن هناك توافقًا كبيرًا فى المصالح بين أثينا وبكين على وجه التحديد، بسبب سعى اليونان لأن تكون جسرًا يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن كاتروجالوس كان يشير عند ذكره لاستثمار البلدين إلى المبادرة الصينية (حزام واحد، طريق واحد) والتى ستلعب اليونان دورًا بناء فيها، لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الصين وأوروبا.
وأكد الوزير اليونانى خروج بلاده من أزمتها الاقتصادية، وستطرح فرصًا كبيرة للاستثمار للجانب الصينى.


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