وزير التنمية المحلية يجتمع مع محافظ جنوب سيناء‎ لمتابعة المشروعات الجارية

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية.



كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.

فى سياق متصل عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً آخر مع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمقر الوزارة لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بهدف وضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية لإدارة المنظومة والتصور المقترح لتحسينها للوصول إلى منظومة ناجحة ومستدامة و جهود رفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة.

وتم خلال اللقاء أيضاً استعراض التعاقدات التى تعمل بها المحافظة مع الجميعات الأهلية والشركة الموجودة حالياً ، ومراجعة الإحتياجات الأساسية لإقامة منظومة نظافة على أعلى مستوي بالنظر إلى الأهمية التى تتمتع بها المحافظة على خريطة مصر السياحية فى موسمى الشتاء والصيف .

ومن ناحية أخري تابع اللواء محمود شعراوى معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الإستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

كما تم بحث اللواء شعراوى أيضاً جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد، كما استعرض الوزير أيضاً جهود المحافظة لتذليل معوقات ومشكلات تواجه المستثمرين و تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة ، وشدد شعراوى على أهمية استرداد حق الدولة بعد إجراء عملية تسعير عادلة وشفافة لقيمة الأراضى وكافة التعاقدات التى تمت بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة لزيادة الموارد المالية منها .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن مطروح تعتبر من المحافظات الواعدة بفرصها الإستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى ، خاصةً مع التطور الكبير الذى تشهده حالياً بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.

كما شهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة خاصة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة وتنمية واحة سيوة وجهود معالجة مشكلة الصرف الزراعي الحالية وإنشاء إدارة متكاملة للري والصرف الزراعي بالواحة ، وشدد شعراوى على أهمية الحفاظ على الطبيعة الجغرافية والبيئية والتراثية لواحة سيوة لأهميتها على الخريطة السياحية المحلية والعالمية .

وعرض اللواء مجدى الغرابلى على الوزير خطة إنشاء الحدائق والمتنزهات الجديدة ورفع كفاءة وتأهيل بعض الحدائق الأخرى وتطوير الكورنيش والشواطئ لخدمة أهالى المحافظة من الأسر والعائلات وكذا المترددين من المواطنين من المحافظات الآخرى ، بالإضافة لجهود تطوير العشوائيات لخدمة حوالى 32 أسرة بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع صندوق تطوير العشوائيات.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى قام بها محافظ مطروح خلال الفترة الماضية ، ومتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات .